***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 6.761.000 88.206 1.086.035 -91.635 -91.635 994.400 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.405.079 -2.405.079 -2.405.079Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.405.079 -2.405.079 -2.405.079Transferler60.668.459 -60.668.459 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.040 27.040 27.040 75.320.531 75.347.571 75.347.571Dönem Karı (Zararı)75.320.531 75.320.531 75.320.531Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27.040 27.040 27.040 27.040 27.040Sermaye Arttırımı3.239.000 647.800 -3.886.800 0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 10.000.000 88.206 1.086.035 -64.595 -64.595 1.021.440 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 299.657.572Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 10.000.000 88.206 1.086.035 -64.595 -64.595 1.021.440 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 299.657.572Transferler75.320.531 -75.320.531 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -200.208 -200.208 -200.208 45.788.961 45.588.753 45.588.753Dönem Karı (Zararı)45.788.961 45.788.961 45.788.961Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -200.208 -200.208 -200.208 0 -200.208 -200.208Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıKar Payları-18.673.138 -18.673.138 -18.673.138Dönem Sonu Bakiyeler15 10.000.000 88.206 1.086.035 -264.803 -264.803 821.232 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI97.378.955 -6.608.026Dönem Karı (Zararı)45.788.961 75.320.531Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.057.683 2.282.564Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,11 6.025.603 5.744.741Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 26.434.685 21.756.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22.128.167 21.756.363Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.306.518 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-27.109.612 -49.138.431Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-177.770.346 -49.138.431Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler150.660.734Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.141.196 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Kar