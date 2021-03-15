***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
15.03.2021 22:21
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 6.761.000 88.206 1.086.035 -91.635 -91.635 994.400 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.405.079 -2.405.079 -2.405.079
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.405.079 -2.405.079 -2.405.079
Transferler
60.668.459 -60.668.459 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.040 27.040 27.040 75.320.531 75.347.571 75.347.571
Dönem Karı (Zararı)
75.320.531 75.320.531 75.320.531
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.040 27.040 27.040 27.040 27.040
Sermaye Arttırımı
3.239.000 647.800 -3.886.800 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 10.000.000 88.206 1.086.035 -64.595 -64.595 1.021.440 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 299.657.572
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 10.000.000 88.206 1.086.035 -64.595 -64.595 1.021.440 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 299.657.572
Transferler
75.320.531 -75.320.531 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -200.208 -200.208 -200.208 45.788.961 45.588.753 45.588.753
Dönem Karı (Zararı)
45.788.961 45.788.961 45.788.961
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -200.208 -200.208 -200.208 0 -200.208 -200.208
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Kar Payları
-18.673.138 -18.673.138 -18.673.138
Dönem Sonu Bakiyeler
15 10.000.000 88.206 1.086.035 -264.803 -264.803 821.232 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.378.955 -6.608.026
Dönem Karı (Zararı)
45.788.961 75.320.531
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.057.683 2.282.564
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,11 6.025.603 5.744.741
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 26.434.685 21.756.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.128.167 21.756.363
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.306.518 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.109.612 -49.138.431
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-177.770.346 -49.138.431
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
150.660.734
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.141.196 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Kar