***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 88.206 -64.595 1.086.035 2.000.000 211.227.395 299.657.572 299.657.572Transferler75.320.531 -75.320.531 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.978.248 9.038.900 9.038.900Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 88.206 -3.943 1.086.035 2.000.000 286.547.926 8.978.248 308.696.472 308.696.472Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 88.206 -264.803 1.086.035 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187Transferler45.788.961 -45.788.961 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)101.222 101.222 101.222Dönem Karı (Zararı)12.605.181 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.605.181 12.605.181Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 88.206 -163.581 313.663.749 12.605.181 339.279.590 339.279.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.071.422 35.474.141Dönem Karı (Zararı)12.605.181 8.978.248Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.506.004 316.244Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 1.620.438 1.409.684Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 4.201.685 4.375.349Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.201.685 4.375.349Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.287.721 -8.102.954Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.287.721 -8.102.954Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.959.594 2.634.165İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler47.973.299 50.579.422Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)6 -85.431.664 24.876.272Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-518.916 -3.756.367İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -518.916 -3.756.367Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.440.503Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler130.148.021 35.027.349İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 130.148.021 35.027.349Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.216.361 -5.567.832İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.216.361 -5.567.832Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları58.072.476 59.873.914Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-18.001.054 -24.399.773YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.280.538 5.856.965Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-95.139 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-95.139 0Ödenen Faiz-5.434.061 -69.665.799Alınan Faiz9.809.738 75.522.764FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.351.960 41.331.106NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.351.960 41.331.106DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 347.097.125 1.422.333.971DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 391.449.085 1.463.665.077Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 393.004.818 347.172.685Ticari Alacaklar6 539.048.269 453.616.605İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 35.556.617 46.432.054İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar503.491.652 407.184.551Peşin Ödenmiş Giderler4.029.523 589.020İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.029.523 589.020Diğer Dönen Varlıklar22.220 19.257İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22.220 19.257ARA TOPLAM936.104.830 801.397.567TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR936.104.830 801.397.567DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar7 4.490.348 3.974.395İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.490.348 3.974.395Maddi Duran Varlıklar9 7.771.266 8.333.531Kullanım Hakkı Varlıkları5.277.075 6.240.109Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 27.253 27.253Ertelenmiş Vergi Varlığı11 5.695.383 7.455.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.778.579 27.547.542TOPLAM VARLIKLAR960.883.409 828.945.109KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.705.006 4.471.689İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.705.006 4.471.689Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.705.006 4.471.689Ticari Borçlar561.275.501 431.127.480İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 561.034.618 428.619.829İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar240.883 2.507.651Diğer Borçlar12.211.544 2.016.995İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 12.211.544 2.016.995İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 1.175.048 8.751.587Kısa Vadeli Karşılıklar20.573.787 26.921.672Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 15.920.124 22.615.154Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar4.653.663 4.306.518Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.575.290 10.558.929İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.575.290 10.558.929ARA TOPLAM606.516.176 483.848.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER606.516.176 483.848.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.933.099 7.592.836İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.933.099 7.592.836Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.933.099 7.592.836Uzun Vadeli Karşılıklar12.154.544 10.930.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 12.154.544 10.930.734TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.087.643 18.523.570TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER621.603.819 502.371.922ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar339.279.590 326.573.187Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 88.206 88.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 922.454 821.232Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)1.086.035 1.086.035Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-163.581 -264.803Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-163.581 -264.803Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 2.000.000 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 313.663.749 267.874.788Net Dönem Karı veya Zararı12.605.181 45.788.961TOPLAM ÖZKAYNAKLAR339.279.590 326.573.187TOPLAM KAYNAKLAR960.883.409 828.945.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı22.918.107 24.020.842Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri16 22.918.107 24.020.842FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.918.107 24.020.842BRÜT KAR (ZARAR)22.918.107 24.020.842Genel Yönetim Giderleri-15.316.523 -16.103.718Pazarlama Giderleri-832.457 -1.380.484Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.190 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 -105.602ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.771.317 6.431.038FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.771.317 6.431.038Finansman Gelirleri11.401.009 75.522.764Finansman Giderleri-2.607.551 -70.356.554SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.564.775 11.597.248Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.959.594 -2.619.000Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -1.225.283 -1.562.086Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -1.734.311 -1.056.914SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.605.181 8.978.248DÖNEM KARI (ZARARI)12.605.181 8.978.248Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.605.181 8.978.248Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar101.222 60.652Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)126.528 75.817Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25.306 -15.165Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-25.306 -15.165Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)101.222 60.652TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.706.403 9.038.900Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.706.403 9.038.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929327BIST