***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -64.595 -64.595 1.086.035 1.021.440 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 299.657.572Transferler75.320.531 -75.320.531 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-130.185 -130.185 -130.185 14.122.806 13.992.621 13.992.621Dönem Karı (Zararı)14.122.806 14.122.806 14.122.806Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-130.185 -130.185 -130.185 -130.185 -130.185Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -194.780 -194.780 1.086.035 891.255 2.000.000 286.547.926 14.122.806 313.650.193 313.650.193Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -264.803 -264.803 1.086.035 821.232 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187Transferler4.117.178 41.671.783 -45.788.961 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-63.322 -63.322 -63.322 33.981.725 33.918.403 33.918.403Dönem Karı (Zararı)33.981.725 33.981.725 33.981.725Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-63.322 -63.322 -63.322 -63.322 -63.322Kar Payları-41.671.783 -41.671.783 -41.671.783Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -328.125 -328.125 1.086.035 757.910 6.117.178 267.874.788 33.981.725 318.819.807 318.819.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.355.186 20.720.772Dönem Karı (Zararı)33.981.725 14.122.806Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.219.388 4.238.847Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.293.772 3.461.004Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 2.804.288 9.837.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.804.288 9.837.581Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-23.800.713 -13.976.234Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.918.212Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 10.565.053 4.916.496İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler51.558.469 34.870.749Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -50.502.259 69.780.334İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)18.144.112 45.431.633İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-68.646.371 24.348.701Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -715.229 -3.087.071İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-715.229 -3.087.071Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.275.197Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 105.910.987 -25.000.605İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.392.729 -24.676.749İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)107.303.716 -323.856Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -859.833 -6.821.909İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-859.833 -6.821.909Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları81.320.806 53.232.402Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-19.233.752 -16.563.026Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.731.868 -15.948.604YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-420.440 -24.255Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-420.440 -24.255FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.320.866 20.071.260Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.246.546Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.246.546Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.675.597Ödenen Temettüler-41.671.783Alınan Faiz24.026.514 21.317.806YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.613.880 40.767.777Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.918.212NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.695.668 40.767.777DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 347.097.125 1.422.333.969DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 369.792.793 1.463.101.746Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 371.063.942 347.172.685Ticari Alacaklar6 504.118.864 453.616.605İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 28.287.942 46.432.054İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar475.830.922 407.184.551Peşin Ödenmiş Giderler2.864.217 589.020İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.864.217 589.020Diğer Dönen Varlıklar34.564 19.257İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar34.564 19.257ARA TOPLAM878.081.587 801.397.567TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR878.081.587 801.397.567DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar7 4.674.317 3.974.395İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.674.317 3.974.395Maddi Duran Varlıklar9 7.176.276 8.333.531Kullanım Hakkı Varlıkları10 4.314.043 6.240.109Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 409.002 27.253Ertelenmiş Vergi Varlığı15 3.351.963 7.455.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.442.855 27.547.542TOPLAM VARLIKLAR899.524.442 828.945.109KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 4.231.583 4.471.689İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.231.583 4.471.689Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.231.583 4.471.689Ticari Borçlar6 536.114.983 431.127.480İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 535.923.545 428.619.829İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar191.438 2.507.651Diğer Borçlar7 2.689.721 2.016.995İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 2.689.721 2.016.995Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 2.980.281 8.751.587Kısa Vadeli Karşılıklar12.236.145 26.921.672Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.227.539 22.615.154Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.008.606 4.306.518Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.867.859 10.558.929İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.867.859 10.558.929ARA TOPLAM568.120.572 483.848.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER568.120.572 483.848.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 3.194.241 7.592.836İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 3.194.241 7.592.836Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.194.241 7.592.836Uzun Vadeli Karşılıklar9.389.822 10.930.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 9.389.822 10.930.734TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.584.063 18.523.570TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER580.704.635 502.371.922ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar318.819.807 326.573.187Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 88.206 88.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 757.910 821.232Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)757.910 821.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-328.125 -264.803Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.086.035 1.086.035Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 6.117.178 2.000.000Yasal Yedekler6.117.178 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 267.874.788 267.874.788Net Dönem Karı veya Zararı33.981.725 45.788.961TOPLAM ÖZKAYNAKLAR318.819.807 326.573.187TOPLAM KAYNAKLAR899.524.442 828.945.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 57.174.748 44.407.335 34.256.641 20.386.493Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri57.174.748 44.407.335 34.256.641 20.386.493FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.174.748 44.407.335 34.256.641 20.386.493BRÜT KAR (ZARAR)57.174.748 44.407.335 34.256.641 20.386.493Genel Yönetim Giderleri-31.972.946 -37.012.298 -16.656.423 -20.908.580Pazarlama Giderleri-1.683.322 -2.279.204 -850.865 -898.720ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.518.480 5.115.833 16.749.353 -1.420.807TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri1.499 -20.219 -691 85.383FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.519.979 5.095.614 16.748.662 -1.335.424Finansman Gelirleri25.683.331 149.093.419 14.082.682 73.570.655Finansman Giderleri-4.656.532 -135.117.185 -2.048.981 -64.760.631SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.546.778 19.071.848 28.782.363 7.474.600Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.565.053 -4.949.042 -7.605.459 -2.330.042Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -6.446.185 -3.616.342 -5.220.902 -2.054.256Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -4.118.868 -1.332.700 -2.384.557 -275.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.981.725 14.122.806 21.176.904 5.144.558DÖNEM KARI (ZARARI)33.981.725 14.122.806 21.176.904 5.144.558Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları33.981.725 14.122.806 21.176.904 5.144.558Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-63.322 -130.185 37.900 -190.838Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-79.153 -162.731 47.375 -238.548Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.831 32.546 -9.475 47.710Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15.831 32.546 -9.475 47.710Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-63.322 -130.185 37.900 -190.838TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.918.403 13.992.621 21.214.804 4.953.720Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları33.918.403 13.992.621 21.214.804 4.953.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958438BIST