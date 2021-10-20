***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -64.595 -64.595 1.086.035 1.021.440 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 299.657.572Transferler75.320.531 -75.320.531 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)65.959 65.959 65.959 23.261.449 23.327.408 23.327.408Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)65.959 65.959 65.959 0Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 88.206 1.364 1.364 1.086.035 891.255 2.000.000 286.547.926 23.261.449 322.984.980 322.984.980Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -264.803 -264.803 1.086.035 821.232 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187Transferler4.117.178 41.671.783 -45.788.961 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)131.201 131.201 131.201 54.028.916 54.028.916 54.028.916Dönem Karı (Zararı)54.028.916 54.028.916 54.028.916Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)131.201 131.201 131.201 131.201 131.201Kar Payları-41.671.783 -41.671.783 -41.671.783Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 88.206 -133.602 -133.602 1.086.035 952.433 6.117.178 267.874.788 54.028.916 339.061.521 339.061.521Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.961.446 66.148.551Dönem Karı (Zararı)54.028.916 23.261.449Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-9.196.585 10.707.112Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.444.032 5.191.932Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.084.384 18.258.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.084.384 18.258.992Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-37.627.209 -17.290.287Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-17.290.287Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22.902.208 4.546.475İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler37.265.864 66.441.429Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.667.140 77.547.694İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9.077.346 46.736.470İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-43.744.486 30.811.224Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-897.321 25.323.816İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-897.321 25.323.816Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.761.458Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.544.631 -31.297.281İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.823.655İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)83.368.286 -31.297.281Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.952.848 -5.132.800İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.952.848 -5.132.800Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları82.098.195 100.409.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-19.442.763 -16.816.731Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-93.781Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.693.986 -17.350.927YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-420.440 -102.538Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-420.440 -102.538Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-102.538FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.393.350 -1.159.183.347Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.159.183.347Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.159.183.347Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.609.823Ödenen Temettüler-41.671.783Alınan Faiz37.888.256YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.147.656 -1.093.137.334Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.147.656 -1.093.137.334DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ347.097.125 1.422.333.971DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ381.244.781 329.196.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 382.314.984 347.172.685Ticari Alacaklar488.283.745 453.616.605İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 37.354.708 46.432.054İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar18 450.929.037 407.184.551Peşin Ödenmiş Giderler2.350.478 589.020İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.350.478 589.020Diğer Dönen Varlıklar23.992 19.257İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23.992 19.257ARA TOPLAM872.973.199 801.397.567TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR872.973.199 801.397.567DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar7 4.866.981 3.974.395İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.866.981 3.974.395Maddi Duran Varlıklar9 7.016.963 8.333.531Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.374.094 6.240.109Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 373.678 27.253Ertelenmiş Vergi Varlığı15 5.440.904 7.455.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.589.874 27.547.542TOPLAM VARLIKLAR895.563.073 828.945.109KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 3.735.918 4.471.689İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 3.735.918 4.471.689Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.735.918 4.471.689Ticari Borçlar6 512.672.111 431.127.480İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 511.988.115 428.619.829İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar683.996 2.507.651Diğer Borçlar7 2.284.794 2.016.995İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 2.284.794 2.016.995Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 7.942.399 8.751.587Kısa Vadeli Karşılıklar13.682.528 26.921.672Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.600.279 22.615.154Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.082.249 4.306.518Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.954.568 10.558.929İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.954.568 10.558.929ARA TOPLAM547.272.318 483.848.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER547.272.318 483.848.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 3.380.754 7.592.836İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 3.380.754 7.592.836Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.380.754 7.592.836Uzun Vadeli Karşılıklar5.848.480 10.930.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.848.480 10.930.734TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.229.234 18.523.570TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER556.501.552 502.371.922ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar339.061.521 326.573.187Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 88.206 88.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 952.433 821.232Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)952.433 821.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-133.602 -264.803Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.086.035 1.086.035Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 6.117.178 2.000.000Yasal Yedekler6.117.178 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 267.874.788 267.874.788Net Dönem Karı veya Zararı54.028.916 45.788.961TOPLAM ÖZKAYNAKLAR339.061.521 326.573.187TOPLAM KAYNAKLAR895.563.073 828.945.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 95.257.806 72.768.676 38.083.058 28.361.341Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri95.257.806 72.768.676 38.083.058 28.361.341FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)95.257.806 72.768.676 38.083.058 28.361.341BRÜT KAR (ZARAR)95.257.806 72.768.676 38.083.058 28.361.341Genel Yönetim Giderleri-50.258.689 -61.558.381 -18.285.743 -24.546.083Pazarlama Giderleri-2.333.025 -3.373.592 -649.703 -1.094.388Araştırma ve Geliştirme Giderleri-355 -355ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.666.092 7.836.348 19.147.612 2.720.515TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri1.670 -5.555 171 14.664FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.667.762 7.830.793 19.147.783 2.735.179Finansman Gelirleri39.965.375 168.887.113 14.282.044 19.793.694Finansman Giderleri-5.702.013 -148.926.472 -1.045.481 -13.809.287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)76.931.124 27.791.434 32.384.346 8.719.586Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.902.208 -4.529.985 -12.353.554 419.057Dönem Vergi (Gideri) Geliri