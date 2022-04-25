***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 88.206 -264.803 1.086.035 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187Transferler45.788.961 -45.788.961 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)101.222 101.222 101.222Dönem Karı (Zararı)12.605.181 12.605.181 12.605.181Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 88.206 -163.581 1.086.035 2.000.000 313.663.749 12.605.181 339.279.590 339.279.590Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -367.553 1.086.035 6.117.178 267.874.788 65.919.853 350.718.507 350.718.507Transferler65.919.853 -65.919.853 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.914 -7.914 -7.914Dönem Karı (Zararı)6.282.122 6.282.122 6.282.122Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -375.467 1.086.035 6.117.178 333.794.641 6.282.122 356.992.715 356.992.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.697.456 40.071.422Dönem Karı (Zararı)6.282.122 12.605.181Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.977.951 -2.506.004Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 4.336.780 1.620.438Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 -7.698.408 4.201.685Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.698.408 4.201.685Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-12.509.744 -11.287.721Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-12.509.744 -11.287.721Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-106.579 2.959.594İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.166.034 47.973.299Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)6 -62.091.993 -85.431.664Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.676.037 -518.916İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.676.037 -518.916Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.491.830 -3.440.503Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler63.661.133 130.148.021İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)63.661.133 130.148.021Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.764.761 7.216.361İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)23.764.761 7.216.361Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.470.205 58.072.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-12.167.661 -18.001.054YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.055.761 4.280.538Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.120 -95.139Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.120 -95.139Ödenen Faiz-10.676.495 -5.434.061Alınan Faiz8.635.854 9.809.738FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.753.217 44.351.960NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.753.217 44.351.960DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 447.911.218 347.097.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 439.158.001 391.449.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 442.817.175 448.562.186Ticari Alacaklar6 813.091.633 750.999.640İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 50.843.668 34.823.368İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar762.247.965 716.176.272Peşin Ödenmiş Giderler8.388.363 896.533İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.388.363 896.533Diğer Dönen Varlıklar43.360 17.299İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar43.360 17.299ARA TOPLAM1.264.340.531 1.200.475.658TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.264.340.531 1.200.475.658DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar7 7.712.694 5.062.718İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.712.694 5.062.718Maddi Duran Varlıklar9 5.216.864 5.860.049Kullanım Hakkı Varlıkları1.155.112 4.009.119Maddi Olmayan Duran Varlıklar303.796 338.353Ertelenmiş Vergi Varlığı8.412.899 7.648.159TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.318.619 24.435.652TOPLAM VARLIKLAR1.288.659.150 1.224.911.310KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 9.612.678 9.537.929İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.612.678 9.537.929Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.612.678 9.537.929Ticari Borçlar6 870.705.059 807.043.926İlişkili Taraflara Ticari Borçlar864.625.254 806.660.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.079.805 383.401Diğer Borçlar7 6.209.312 9.760.446İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.209.312 9.760.446Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 592.156 2.885.542Kısa Vadeli Karşılıklar32.536.922 20.883.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.920.625 11.470.219Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.616.297 9.413.242Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.644.616 8.740.648İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.644.616 8.740.648ARA TOPLAM931.300.743 858.851.952TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER931.300.743 858.851.952UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar365.692 1.960.706İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar365.692 1.960.706Kiralama İşlemlerinden Borçlar365.692 1.960.706Uzun Vadeli Karşılıklar0 13.380.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar0 13.380.145TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER365.692 15.340.851TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER931.666.435 874.192.803ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14 356.992.715 350.718.507Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları88.206 88.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)710.568 718.482Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)1.086.035 1.086.035Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-375.467 -367.553Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-375.467 -367.553Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.117.178 6.117.178Yasal Yedekler6.117.178 6.117.178Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları333.794.641 267.874.788Net Dönem Karı veya Zararı6.282.122 65.919.853TOPLAM ÖZKAYNAKLAR356.992.715 350.718.507TOPLAM KAYNAKLAR1.288.659.150 1.224.911.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı40.770.072 22.918.107Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri16 40.770.072 22.918.107FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.770.072 22.918.107BRÜT KAR (ZARAR)40.770.072 22.918.107Genel Yönetim Giderleri-35.389.972 -15.316.523Pazarlama Giderleri-855.133 -832.457Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.807 2.190Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.530.774 6.771.317FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.530.774 6.771.317Finansman Gelirleri18.115.996 11.401.009Finansman Giderleri-16.471.227 -2.607.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.175.543 15.564.775Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri106.579 -2.959.594Dönem Vergi (Gideri) Geliri-656.182 -1.225.283Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri762.761 -1.734.311SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.282.122 12.605.181DÖNEM KARI (ZARARI)6.282.122 12.605.181Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.282.122 12.605.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.914 101.222Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.893 126.528Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.979 -25.306Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.979 -25.306Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.914 101.222TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.274.208 12.706.403Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.274.208 12.706.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023653BIST