***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -264.803 -264.803 1.086.035 821.232 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187Transferler4.117.178 41.671.783 -45.788.961 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-63.322 -63.322 -63.322 33.981.725 33.918.403 33.918.403Dönem Karı (Zararı)33.981.725 33.981.725 33.981.725Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-63.322 -63.322 -63.322 -63.322 -63.322Kar Payları-41.671.783 -41.671.783 -41.671.783Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -328.125 -328.125 1.086.035 757.910 6.117.178 267.874.788 33.981.725 318.819.807 318.819.807Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -367.553 1.086.035 718.482 6.117.178 267.874.788 65.919.853 350.718.507 350.718.507Transferler65.919.853 -65.919.853 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-440.358 -440.358 3.075.485 2.635.127 2.635.127Dönem Karı (Zararı)3.075.485 3.075.485 3.075.485Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-440.358 -440.358 -440.358 -440.358Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -807.911 1.086.035 278.124 6.117.178 333.794.641 3.075.485 353.353.634 353.353.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.366.731 50.355.186Dönem Karı (Zararı)3.075.485 33.981.725Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.617.174 -4.219.388Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.463.556 3.293.772Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 11.928.736 2.804.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.928.736 2.804.288Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.855.553 -23.800.713Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.775.068 2.918.212Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -15.405.739 10.565.053İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.249.600 51.558.469Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -150.817.654 -50.502.259İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.376.726 18.144.112İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-129.440.928 -68.646.371Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.434.066 -715.229İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.434.066 -715.229Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.799.379 -2.275.197Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 155.537.529 105.910.987İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)49.955 -1.392.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)155.487.574 107.303.716Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.736.030 -859.833İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -11.854.886 -859.833İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.881.144 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.443.059 81.320.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-19.097.645 -19.233.752Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.712.145 -11.731.868YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-70.330 -420.440Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.330 -420.440FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.547.411 -24.320.866Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.453.293 -6.675.597Ödenen Temettüler14 0 -41.671.783Alınan Faiz23.000.704 24.026.514YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.110.350 25.613.880Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-4.775.068 -2.918.212NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.335.282 22.695.668DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 447.911.218 347.097.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 449.246.500 369.792.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 454.005.775 448.562.186Ticari Alacaklar6 901.817.294 750.999.640İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 56.200.094 34.823.368İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar845.617.200 716.176.272Peşin Ödenmiş Giderler5.695.912 896.533İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.695.912 896.533Diğer Dönen Varlıklar77.655 17.299İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar77.655 17.299ARA TOPLAM1.361.596.636 1.200.475.658TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.361.596.636 1.200.475.658DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar7 10.436.428 5.062.718İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.436.428 5.062.718Maddi Duran Varlıklar9 4.605.789 5.860.049Kullanım Hakkı Varlıkları10 5.565.717 4.009.119Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 268.856 338.353Ertelenmiş Vergi Varlığı15 3.174.667 7.648.159TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.568.711 24.435.652TOPLAM VARLIKLAR1.387.165.347 1.224.911.310KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 944.443 9.537.929İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar944.443 9.537.929Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 944.443 9.537.929Ticari Borçlar6 962.581.455 807.043.926İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 962.148.099 806.660.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar433.356 383.401Diğer Borçlar7 21.615.332 9.760.446İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 21.615.332 9.760.446Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 6.995.554 2.885.542Kısa Vadeli Karşılıklar27.645.145 20.883.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 15.729.248 11.470.219Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11.915.897 9.413.242Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.977.236 8.740.648İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.977.236 8.740.648ARA TOPLAM1.031.759.165 858.851.952TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.031.759.165 858.851.952UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 2.052.548 1.960.706İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.052.548 1.960.706Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.052.548 1.960.706Uzun Vadeli Karşılıklar13 0 13.380.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 0 13.380.145TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.052.548 15.340.851TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.033.811.713 874.192.803ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14 353.353.634 350.718.507Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 88.206 88.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 278.124 718.482Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)1.086.035 1.086.035Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-807.911 -367.553Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-807.911 -367.553Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 6.117.178 6.117.178Yasal Yedekler6.117.178 6.117.178Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 333.794.641 267.874.788Net Dönem Karı veya Zararı3.075.485 65.919.853TOPLAM ÖZKAYNAKLAR353.353.634 350.718.507TOPLAM KAYNAKLAR1.387.165.347 1.224.911.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı76.247.370 57.174.748 35.477.298 34.256.641Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri16 76.247.370 57.174.748 35.477.298 34.256.641FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)76.247.370 57.174.748 35.477.298 34.256.641BRÜT KAR (ZARAR)76.247.370 57.174.748 35.477.298 34.256.641Genel Yönetim Giderleri-76.534.254 -31.972.946 -41.144.282 -16.656.423Pazarlama Giderleri-1.677.393 -1.683.322 -822.260 -850.865ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.964.277 23.518.480 -6.489.244 16.749.353TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri3.998 1.499 -1.809 -691FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.960.279 23.519.979 -6.491.053 16.748.662Finansman Gelirleri28.283.684 25.683.331 10.167.688 14.082.682Finansman Giderleri-497.652 -4.656.532 15.973.575 -2.048.981SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.825.753 44.546.778 19.650.210 28.782.363Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.750.268 -10.565.053 -22.856.847 -7.605.459Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -18.166.686 -6.446.185 -17.510.504 -5.220.902Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -4.583.582 -4.118.868 -5.346.343 -2.384.557SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.075.485 33.981.725 -3.206.637 21.176.904DÖNEM KARI (ZARARI)3.075.485 33.981.725 -3.206.637 21.176.904Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.075.485 33.981.725 -3.206.637 21.176.904Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-440.358 -63.322 -432.444 37.900Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-550.448 -79.153 -540.555 47.375Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler110.090 15.831 108.111 -9.475Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi110.090 15.831 108.111 -9.475Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-440.358 -63.322 -432.444 37.900TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.635.127 33.918.403 -3.639.081 21.214.804Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.635.127 33.918.403 -3.639.081 21.214.804http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053268BIST