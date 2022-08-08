***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 22:02
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -264.803 -264.803 1.086.035 821.232 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187
Transferler
4.117.178 41.671.783 -45.788.961 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-63.322 -63.322 -63.322 33.981.725 33.918.403 33.918.403
Dönem Karı (Zararı)
33.981.725 33.981.725 33.981.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-63.322 -63.322 -63.322 -63.322 -63.322
Kar Payları
-41.671.783 -41.671.783 -41.671.783
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -328.125 -328.125 1.086.035 757.910 6.117.178 267.874.788 33.981.725 318.819.807 318.819.807
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -367.553 1.086.035 718.482 6.117.178 267.874.788 65.919.853 350.718.507 350.718.507
Transferler
65.919.853 -65.919.853 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-440.358 -440.358 3.075.485 2.635.127 2.635.127
Dönem Karı (Zararı)
3.075.485 3.075.485 3.075.485
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-440.358 -440.358 -440.358 -440.358
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -807.911 1.086.035 278.124 6.117.178 333.794.641 3.075.485 353.353.634 353.353.634
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.366.731 50.355.186
Dönem Karı (Zararı)
3.075.485 33.981.725
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.617.174 -4.219.388
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.463.556 3.293.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 11.928.736 2.804.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.928.736 2.804.288
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.855.553 -23.800.713
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.775.068 2.918.212
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -15.405.739 10.565.053
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.249.600 51.558.469
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -150.817.654 -50.502.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.376.726 18.144.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-129.440.928 -68.646.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.434.066 -715.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.434.066 -715.229
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.799.379 -2.275.197
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 155.537.529 105.910.987
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
49.955 -1.392.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
155.487.574 107.303.716
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.736.030 -859.833
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -11.854.886 -859.833
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.881.144 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.443.059 81.320.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-19.097.645 -19.233.752
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.712.145 -11.731.868
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.330 -420.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.330 -420.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.547.411 -24.320.866
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.453.293 -6.675.597
Ödenen Temettüler
14 0 -41.671.783
Alınan Faiz
23.000.704 24.026.514
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.110.350 25.613.880
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.775.068 -2.918.212
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.335.282 22.695.668
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 447.911.218 347.097.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 449.246.500 369.792.793
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 454.005.775 448.562.186
Ticari Alacaklar
6 901.817.294 750.999.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 56.200.094 34.823.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
845.617.200 716.176.272
Peşin Ödenmiş Giderler
5.695.912 896.533
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.695.912 896.533
Diğer Dönen Varlıklar
77.655 17.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
77.655 17.299
ARA TOPLAM
1.361.596.636 1.200.475.658
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.361.596.636 1.200.475.658
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 10.436.428 5.062.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.436.428 5.062.718
Maddi Duran Varlıklar
9 4.605.789 5.860.049
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 5.565.717 4.009.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 268.856 338.353
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.174.667 7.648.159
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.568.711 24.435.652
TOPLAM VARLIKLAR
1.387.165.347 1.224.911.310
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 944.443 9.537.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
944.443 9.537.929
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 944.443 9.537.929
Ticari Borçlar
6 962.581.455 807.043.926
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 962.148.099 806.660.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
433.356 383.401
Diğer Borçlar
7 21.615.332 9.760.446
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 21.615.332 9.760.446
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 6.995.554 2.885.542
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.645.145 20.883.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.729.248 11.470.219
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.915.897 9.413.242
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.977.236 8.740.648
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.977.236 8.740.648
ARA TOPLAM
1.031.759.165 858.851.952
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.031.759.165 858.851.952
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.052.548 1.960.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.052.548 1.960.706
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.052.548 1.960.706
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 0 13.380.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 0 13.380.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.052.548 15.340.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.033.811.713 874.192.803
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 353.353.634 350.718.507
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 278.124 718.482
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.086.035 1.086.035
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-807.911 -367.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-807.911 -367.553
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 6.117.178 6.117.178
Yasal Yedekler
6.117.178 6.117.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 333.794.641 267.874.788
Net Dönem Karı veya Zararı
3.075.485 65.919.853
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
353.353.634 350.718.507
TOPLAM KAYNAKLAR
1.387.165.347 1.224.911.310
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
76.247.370 57.174.748 35.477.298 34.256.641
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
16 76.247.370 57.174.748 35.477.298 34.256.641
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.247.370 57.174.748 35.477.298 34.256.641
BRÜT KAR (ZARAR)
76.247.370 57.174.748 35.477.298 34.256.641
Genel Yönetim Giderleri
-76.534.254 -31.972.946 -41.144.282 -16.656.423
Pazarlama Giderleri
-1.677.393 -1.683.322 -822.260 -850.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.964.277 23.518.480 -6.489.244 16.749.353
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
3.998 1.499 -1.809 -691
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.960.279 23.519.979 -6.491.053 16.748.662
Finansman Gelirleri
28.283.684 25.683.331 10.167.688 14.082.682
Finansman Giderleri
-497.652 -4.656.532 15.973.575 -2.048.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.825.753 44.546.778 19.650.210 28.782.363
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.750.268 -10.565.053 -22.856.847 -7.605.459
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -18.166.686 -6.446.185 -17.510.504 -5.220.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.583.582 -4.118.868 -5.346.343 -2.384.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.075.485 33.981.725 -3.206.637 21.176.904
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.075.485 33.981.725 -3.206.637 21.176.904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.075.485 33.981.725 -3.206.637 21.176.904
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-440.358 -63.322 -432.444 37.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-550.448 -79.153 -540.555 47.375
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
110.090 15.831 108.111 -9.475
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
110.090 15.831 108.111 -9.475
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-440.358 -63.322 -432.444 37.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.635.127 33.918.403 -3.639.081 21.214.804
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.635.127 33.918.403 -3.639.081 21.214.804
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053268
BIST