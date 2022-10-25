***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2022 00:30
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -264.803 -264.803 1.086.035 821.232 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187
Transferler
4.117.178 41.671.783 -45.788.961 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
131.201 131.201 131.201 54.028.916 54.028.916 54.028.916
Dönem Karı (Zararı)
54.028.916 54.028.916 54.028.916
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
131.201 131.201 131.201 131.201 131.201
Kar Payları
-41.671.783 -41.671.783 -41.671.783
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -133.602 -133.602 1.086.035 952.433 6.117.178 267.874.788 54.028.916 339.061.521 339.061.521
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -367.553 1.086.035 718.482