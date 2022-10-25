***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıKullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -264.803 -264.803 1.086.035 821.232 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187Transferler4.117.178 41.671.783 -45.788.961 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)131.201 131.201 131.201 54.028.916 54.028.916 54.028.916Dönem Karı (Zararı)54.028.916 54.028.916 54.028.916Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)131.201 131.201 131.201 131.201 131.201Kar Payları-41.671.783 -41.671.783 -41.671.783Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -133.602 -133.602 1.086.035 952.433 6.117.178 267.874.788 54.028.916 339.061.521 339.061.521Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -367.553 1.086.035 718.482