***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10..2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.09.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar30.09.2020Değişikliğin Nedenisehven hatalı ''sunum para birimi'Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiBulunmamaktadır.Açıklamalar30.09.2020 tarihli finansal tablo ve dipnotlar 27.10.2020 tarihinde yayınlanmıs ve sunum para birimi sehven ''1.000.000 TL'' olarak secilmiştir. Yayınlanan rapor ve dipnot içerikleri dogru olup dogru gösterim ''TL'' olarak güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889524BIST