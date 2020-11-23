***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
23.11.2020 12:12
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10..2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.09.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
30.09.2020
Değişikliğin Nedeni
sehven hatalı ''sunum para birimi'
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar
30.09.2020 tarihli finansal tablo ve dipnotlar 27.10.2020 tarihinde yayınlanmıs ve sunum para birimi sehven ''1.000.000 TL'' olarak secilmiştir. Yayınlanan rapor ve dipnot içerikleri dogru olup dogru gösterim ''TL'' olarak güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889524
BIST
12:141.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,80
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.334
En Düşük
1.323
12:147,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,1593
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:149,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,2018
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:14467,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 9,04
|Açılış
|: 468,03
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:14
|EGEEN
|1.557,00
|161.048.905
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.065.395
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.210.732.902
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,04
|990.178.870
|% 5,70
|
|GARAN
|9,31
|968.168.603
|% -1,48
|
|KRDMD
|4,89
|885.734.142
|% 1,66
|
|GUBRF
|50,25
|612.292.418
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,04
|990.178.870
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,89
|885.734.142
|% 1,66
|
|SISE
|7,18
|1.210.732.902
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,11
|244.950.054
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,05
|332.144.175
|% -1,29
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7712
|7,7783
|% 2,09
|
|Euro
|9,2261
|9,2435
|% 2,23
|
|Sterlin
|10,3729
|10,4250
|% 2,72
|
|Frank
|8,5123
|8,5636
|% 2,22
|
|Riyal
|2,0687
|2,0791
|% 2,13
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-2,80
|
|Altın Gr.
|469
|469
|9,77
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|47,00
|
|Tam
|3.101
|3.181
|48,25
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|23,34
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,67
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,10
|
|B. Petrol
|46,06
|46,06
|0,99
|
Seans Raporu
12:14
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-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 87 artarak (% 0.49 ) 1, 205
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, BALAT, IZTAR, TACTR, HLGYO, GLRYH, MTRYO, YAPRK, GUBRF, PKENT
-
12:29
BAKAB, BMELK, DITAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:29
ISKUR, UZERB, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında