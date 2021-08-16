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***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.08.2021 19:49



***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SEFIKA SIMRU SAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
MOHAMMAD SALEH A. HIJAZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ARİF DENİZ YEGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ARİF DENİZ YEGÜL OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MUDUR BASYARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli
SERDAR GENC Takas Operasyon ve Saklama Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
UFUK SÖNMEZ Genel Müdür Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcısı
UZAY ŞENER Teftiş Kurulu ve Uyum Başkanı Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
SEFIKA SIMRU SAN YÖNETIM KURULU BAŞKANI
MOHAMMAD SALEH ABDELGHANI HIJAZI YONETIM KURULU UYESI
ARİF DENİZ YEGÜL OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR BAŞYARDIMCISI
SERDAR GENC TAKAS OPERASYON VE SAKLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
UZAY SENER TEFTİŞ KURULU VE UYUM BAŞKANI
HAYRIYE KUBALAS FINANS VE MUHASEBE BIRIM MUDURU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958437


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Yarım 1.550 1.591 -6,30  
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Gümüş Gr. 6,47 6,49 -0,03  
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