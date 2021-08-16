***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)SEFIKA SIMRU SAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiMOHAMMAD SALEH A. HIJAZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiARİF DENİZ YEGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerARİF DENİZ YEGÜL OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MUDUR BASYARDIMCISI Finans Sektörü ProfesyoneliSERDAR GENC Takas Operasyon ve Saklama Genel Müdür Yardımcısı YöneticiUFUK SÖNMEZ Genel Müdür Bilgi İşlem Genel Müdür YardımcısıUZAY ŞENER Teftiş Kurulu ve Uyum Başkanı YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSEFIKA SIMRU SAN YÖNETIM KURULU BAŞKANIMOHAMMAD SALEH ABDELGHANI HIJAZI YONETIM KURULU UYESIARİF DENİZ YEGÜL OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR BAŞYARDIMCISISERDAR GENC TAKAS OPERASYON VE SAKLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISIUZAY SENER TEFTİŞ KURULU VE UYUM BAŞKANIHAYRIYE KUBALAS FINANS VE MUHASEBE BIRIM MUDURUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958437BIST