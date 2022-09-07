Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.09.2022 17:10
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SEFIKA SIMRU SAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
BORA ATEŞ BULDUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
FEVZİ TUNCER GÜLÇİÇEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MOHAMMAD SALEH A. HIJAZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BORA ATEŞ BULDUR Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
SERDAR GENC Takas Operasyon ve Saklama Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
UFUK SÖNMEZ Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
UZAY ŞENER Teftiş Kurulu ve Uyum Başkanı Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
SEFIKA SIMRU SAN YÖNETIM KURULU BAŞKANI
BORA ATEŞ BULDUR YÖNETIM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
MOHAMMAD SALEH ABDELGHANI HIJAZI YONETIM KURULU UYESI
FEVZİ TUNCER GÜLÇİÇEK YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SERDAR GENC TAKAS OPERASYON VE SAKLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
HAYRIYE KUBALAS FINANS VE MUHASEBE BIRIM MUDURU
UZAY SENER TEFTİŞ KURULU VE UYUM BAŞKANI
ARZU SENTURK UYUM YETKİLİSİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061064


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:233.397
Değişim :  0,16% |  5,52
Açılış :  3.402  
Önceki Kapanış :  3.391  
En Yüksek
3.424 En Düşük
3.338
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 12,98 55.497.244 % 10,00  
BRKO 2,31 3.030.736 % 10,00  
EKGYO 4,96 5.739.291.124 % 9,98  
SELGD 5,73 4.645.344 % 9,98  
DESA 23,14 21.798.354 % 9,98  
daha fazla
17:21 Alış Satış %  
Dolar 18,2195 18,2239 % -0,06  
Euro 18,1354 18,1429 % 0,51  
Sterlin 20,7561 20,8602 % -0,85  
Frank 18,4405 18,5516 % 0,00  
Riyal 4,8341 4,8583 % -0,02  
daha fazla
17:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 9,56  
Altın Gr. 999 999 1,38  
Cumhuriyet 6.734 6.836 -6,00  
Tam 6.768 6.839 -1,00  
Yarım 3.298 3.341 2,00  
Çeyrek 1.654 1.673 1,00  
Gümüş.Ons 18,31 18,33 0,31  
Gümüş Gr. 10,67 10,68 0,11  
B. Petrol 89,56 89,56 -3,27  
Seans Raporu 17:21
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru