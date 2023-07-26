***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)SEFIKA SIMRU SAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiBORA ATEŞ BULDUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey YöneticiMOHAMMAD SALEH A. HIJAZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSEFIKA SIMRU SAN YÖNETIM KURULU BAŞKANIBORA ATEŞ BULDUR YÖNETIM KURULU BAŞKAN VEKİLİMOHAMMAD SALEH ABDELGHANI HIJAZI YONETIM KURULU UYESISERDAR GENC TAKAS OPERASYON VE SAKLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISIHAYRIYE KUBALAS FINANS VE MUHASEBE BIRIM MUDURUUZAY SENER TEFTİŞ KURULU VE UYUM BAŞKANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175523BIST