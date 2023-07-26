***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2023 18:16
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SEFIKA SIMRU SAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
BORA ATEŞ BULDUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
MOHAMMAD SALEH A. HIJAZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
SEFIKA SIMRU SAN YÖNETIM KURULU BAŞKANI
BORA ATEŞ BULDUR YÖNETIM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
MOHAMMAD SALEH ABDELGHANI HIJAZI YONETIM KURULU UYESI
SERDAR GENC TAKAS OPERASYON VE SAKLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
HAYRIYE KUBALAS FINANS VE MUHASEBE BIRIM MUDURU
UZAY SENER TEFTİŞ KURULU VE UYUM BAŞKANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175523
BIST