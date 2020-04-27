***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.04.2020 22:38
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2020
Karar Sayısı
2020-07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Ektedır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840511
BIST
18:05101.267
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 2.508,40
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.361
En Düşük
100.086
18:056,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9886
En Düşük
6,9811
18:057,5758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0115
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5758
En Düşük
7,5499
18:05385,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,33
|Açılış
|: 385,20
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.721.319
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|118.918
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.544.894
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.228.792
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|167.853
|% 10,00
|
|BMELK
|3,15
|897.719
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.473,30
|282.516
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,60
|266.042
|% -7,07
|
|FRIGO
|14,06
|844.122
|% -6,27
|
|TDGYO
|2,67
|3.397.060
|% -5,99
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|ASELS
|27,48
|831.874.820
|% 3,00
|
|SOKM
|12,00
|588.679.398
|% 2,65
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|YKBNK
|2,12
|357.113.022
|% 5,47
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|IHLGM
|1,07
|134.453.876
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6538
|8,6972
|% 0,94
|
|Frank
|7,1319
|7,1749
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8520
|1,8613
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.717
|1,11
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|-12,60
|
|Tam
|2.532
|2.586
|-16,90
|
|Yarım
|1.234
|1.264
|-6,40
|
|Çeyrek
|619
|632
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,00
|
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