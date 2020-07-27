***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.07.2020 22:29
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/07/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/07/2020
Karar Sayısı
10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862209
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8802
En Düşük
6,8454
18:058,0841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0952
En Düşük
8,0486
18:05428,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 9,85
|Açılış
|: 428,55
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8168
|8,8610
|% 0,93
|
|Frank
|7,4320
|7,4767
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8260
|1,8351
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|2,06
|
|Altın Gr.
|428
|429
|9,72
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.828
|104,20
|
|Tam
|2.884
|2.908
|113,40
|
|Yarım
|1.400
|1.419
|52,30
|
|Çeyrek
|702
|711
|26,10
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,77
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,03
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,05
|