***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2022 00:29
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/10/2022
Karar Sayısı
2022\15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073754
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6273
En Düşük
18,5316
18:0518,4533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1216
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4533
En Düşük
18,2850
18:05986,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 986,79
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
988,48
En Düşük
983,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5791
|18,5807
|% -0,01
|
|Euro
|18,3144
|18,4573
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,9028
|21,0077
|% -0,06
|
|Frank
|18,4973
|18,6087
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9316
|4,9564
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|1,04
|
|Altın Gr.
|987
|988
|2,15
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.640
|6.768
|-1,00
|
|Yarım
|3.236
|3.304
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,25
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,54
|0,03
|
|B. Petrol
|91,46
|91,46
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528