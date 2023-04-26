***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.04.2023 21:05
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/04/2023
Karar Sayısı
2023/7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
sorumluluk beyanımız ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141464
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1373
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.240,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.240,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.238,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4194
|19,4250
|% 0,00
|
|Euro
|21,4217
|21,4320
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,1304
|24,2515
|% 0,40
|
|Frank
|21,6930
|21,8237
|% 0,02
|
|Riyal
|5,1615
|5,1873
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-11,41
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,53
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.084
|9.284
|-5,00
|
|Yarım
|4.434
|4.533
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.224
|2.284
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,49
|15,50
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|-1,53
|