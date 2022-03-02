***CTF* *IMS* *IDF* *ISP* *IMH* *IMZ* *IPK* *CEY* *IKP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.03.2022 16:01
***CTF******IMS******IDF******ISP******IMH******IMZ******IPK******CEY******IKP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IDF, IKP, IPK, IMS, CEY, IMZ, IMH, CTF]
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 YILI BAĞIMSIZ DENETİMİ SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006485
BIST
16:141.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 17,47
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
16:1414,0696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1740
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
16:1415,6630
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1562
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
16:14872,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,78
|Açılış
|: 872,75
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler16:14
|PRKAB
|43,50
|26.530.928
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|234.357.854
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.691.245
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.495.248
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|110.258.071
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.267.454
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,14
|4.972.759.471
|% 7,18
|
|THYAO
|25,88
|3.793.954.918
|% 2,45
|
|EREGL
|34,72
|3.018.511.740
|% 4,64
|
|ASELS
|23,24
|1.388.714.484
|% -3,17
|
|GARAN
|11,67
|1.043.919.322
|% 0,43
|
|KRDMD
|13,14
|4.972.759.471
|% 7,18
|
|YKBNK
|3,70
|753.996.490
|% 1,93
|
|THYAO
|25,88
|3.793.954.918
|% 2,45
|
|GARAN
|11,67
|1.043.919.322
|% 0,43
|
|EREGL
|34,72
|3.018.511.740
|% 4,64
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0584
|14,0696
|% 1,25
|
|Euro
|15,5941
|15,6630
|% 1,01
|
|Sterlin
|18,6923
|18,7861
|% 1,28
|
|Frank
|15,2350
|15,3268
|% 1,11
|
|Riyal
|3,7388
|3,7575
|% 1,30
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-17,14
|
|Altın Gr.
|872
|872
|3,19
|
|Cumhuriyet
|5.799
|5.887
|87,00
|
|Tam
|5.768
|5.912
|80,64
|
|Yarım
|2.788
|2.860
|39,01
|
|Çeyrek
|1.398
|1.430
|19,50
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|8,00
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:28ISGSY
Yüzde 6.08 oranında artışla 7.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 104, 383 adet işlem
-
16:26PNSUT
Yüzde 4.36 oranında artışla 19.39 lira fiyatla işlem gören hissede 792, 542 adet işlem
-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 94 artarak (% 1.23 ) 1, 805
-
16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MSGYO, PRKAB, YYAPI, ISGYO, KONKA
-
16:25
KAPLM, PETUN, YYAPI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında