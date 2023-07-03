***CTV* *EPO* *DPR* *ISP* *IBB* *CKS* *IAC* *IAG* *IAI* *CTF* *CSD* *GMZ* *CTG* *EDU* *FBV* *CTM* *IAT* *CTP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***CTV******EPO******DPR******ISP******IBB******CKS******IAC******IAG******IAI******CTF******CSD******GMZ******CTG******EDU******FBV******CTM******IAT******CTP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [CKS, CSD, CTF, CTG, CTM, CTP, CTV, DPR, EDU, EPO, FBV, GMZ, IAC, IAG, IAI, IAT, IBB]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Ek'te unvanları belirtilen Yatırım Fonları'nın portföylerindeki varlıklara ilişkin değerlemeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-14.2 sayılı Finansal Raporlama Tebliği, Kurul'un i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından 14/4/2023 tarih, 47 Nolu Genelge ile yayımlanan "Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esaslarına İlişkin Yönerge"de belirtilen esaslar dahilinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yönergeye aşağıdaki bağlantıdan erişilebilmektedir.Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esaslarına İlişkin Yönergehttps://tspb.org.tr/wp-content/uploads/2023/06/Genelge-49-TSPB_Varlik_Degerleme_Yonergesi-15062023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163249BIST