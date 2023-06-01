***CTV******EPO******IJE******IPK******IFD******ITR******DPR******KPK******IDF******IPR******LFD******IJM******KLM******ILR******IPU******IJS******CSD******IBP******IUB******IDV******IUM******IUN******IMH******IOL******ISP******IGF******IGM******CTF******IZE******CTG******ITA******KOZ******ITD******IPA******CTM******IPC******CTP******IPE*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [IDF, IPU, IPK, IPR, IPC, CTF, CTV, IJE, IOL, ITD, CTM, CTG, CTP, ITR, CSD, EPO, ITA, KLM, KOZ, IDV, IJM, IJS, KPK, LFD, IBP, IGF, IGM, ILR, IMH, IUM, IUN, IZE, IUB, IPE, IPA, DPR, IFD]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzahname değişikliği gerçekleştirilen, Kurucusu olduğumuz fonlara ilişkin İzahname Değişikliği Duyurusu ve ilgili Fon Listesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155423BIST