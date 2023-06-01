***CTV* *EPO* *IJE* *IPK* *IFD* *ITR* *DPR* *KPK* *IDF* *IPR* *LFD* *IJM* *KLM* *ILR* *IPU* *IJS* *CSD* *IBP* *IUB* *IDV* *IUM* *IUN* *IMH* *IOL* *ISP* *IGF*
01.06.2023 18:21
***CTV******EPO******IJE******IPK******IFD******ITR******DPR******KPK******IDF******IPR******LFD******IJM******KLM******ILR******IPU******IJS******CSD******IBP******IUB******IDV******IUM******IUN******IMH******IOL******ISP******IGF******IGM******CTF******IZE******CTG******ITA******KOZ******ITD******IPA******CTM******IPC******CTP******IPE*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IDF, IPU, IPK, IPR, IPC, CTF, CTV, IJE, IOL, ITD, CTM, CTG, CTP, ITR, CSD, EPO, ITA, KLM, KOZ, IDV, IJM, IJS, KPK, LFD, IBP, IGF, IGM, ILR, IMH, IUM, IUN, IZE, IUB, IPE, IPA, DPR, IFD]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği gerçekleştirilen, Kurucusu olduğumuz fonlara ilişkin İzahname Değişikliği Duyurusu ve ilgili Fon Listesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155423
BIST