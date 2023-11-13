***CTV* *EPO* *IPK* *IFD* *KPK* *ISP* *IDF* *IPR* *KLM* *IPU* *CTF* *CSD* *CTG* *ITA* *KOZ* *IPA* *CTM* *IPC* *CTP* *IPE*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel
13.11.2023 18:24
***CTV******EPO******IPK******IFD******KPK******ISP******IDF******IPR******KLM******IPU******CTF******CSD******CTG******ITA******KOZ******IPA******CTM******IPC******CTP******IPE*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [CTF, CTP, CTV, CTG, CTM, KPK, IDF, IPE, IPA, IPC, IPU, IPR, IPK, IFD, EPO, CSD, KOZ, KLM, ITA]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz ve ilgili fonlar alanında unvanları belirtilen yatırım fonlarının izahnamelerinde yapılan değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217595
BIST