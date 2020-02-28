***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:00
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CUSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822354
BIST
13:20105.565
En Yüksek
|Değişim
|: -4,40%
|| -4.852,90
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:206,2368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:206,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0610
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:20326,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,69
|Açılış
|: 326,91
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|25,80
|12.120.395
|% 11,53
|
|OYAYO
|3,74
|19.015.323
|% 10,65
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|AKSEN
|3,77
|13.659.283
|% 7,41
|
|AVGYO
|1,50
|22.336.369
|% -12,28
|
|BUCIM
|3,39
|945.701
|% -11,72
|
|YESIL
|11,23
|3.757.479
|% -11,44
|
|SEKUR
|4,67
|1.982.681
|% -10,88
|
|BRKSN
|2,39
|1.074.947
|% -10,82
|
|THYAO
|11,42
|717.186.349
|% -6,01
|
|ASELS
|27,04
|559.647.524
|% -3,36
|
|GARAN
|9,46
|188.662.509
|% -7,16
|
|PETKM
|3,60
|140.899.554
|% -3,74
|
|YKBNK
|2,29
|133.288.528
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,37
|124.586.329
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,21
|104.660.125
|% -6,20
|
|ODAS
|1,92
|122.367.964
|% -5,88
|
|THYAO
|11,42
|717.186.349
|% -6,01
|
|YKBNK
|2,29
|133.288.528
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0392
|8,0795
|% 0,86
|
|Frank
|6,4658
|6,5047
|% 1,47
|
|Riyal
|1,6624
|1,6708
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-10,22
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,98
|49,98
|-1,75
|