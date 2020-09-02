***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 10:02
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CUSAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872840
BIST
11:181.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
11:187,3794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3794
En Düşük
7,3588
11:188,7543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0235
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7500
11:18465,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,93
|Açılış
|: 465,74
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler11:18
|PKENT
|1.131,30
|4.164.672
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.591.888
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.212.170
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|20.955.773
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|RALYH
|5,58
|6.298.121
|% -7,31
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|FENER
|30,94
|369.708.147
|% 9,72
|
|GSRAY
|3,36
|350.336.072
|% 5,99
|
|SISE
|6,18
|331.052.676
|% -0,32
|
|TURSG
|6,28
|290.050.584
|% 5,55
|
|BJKAS
|3,28
|258.483.612
|% 5,81
|
|GSRAY
|3,36
|350.336.072
|% 5,99
|
|BJKAS
|3,28
|258.483.612
|% 5,81
|
|SISE
|6,18
|331.052.676
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,77
|86.537.843
|% 0,57
|
|TURSG
|6,28
|290.050.584
|% 5,55
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3767
|7,3794
|% 0,16
|
|Euro
|8,7493
|8,7543
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,8099
|9,8591
|% -0,18
|
|Frank
|8,0447
|8,0932
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% 0,13
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-6,91
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,95
|45,95
|0,37
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:30DOKTA
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 776 adet işlem
-
11:29ERSU
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 826, 841 adet işlem
-
11:27XU100
Endeks 1, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 3, 109.00 milyon TL de
-
11:25DOGUB
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 750, 287 adet işlem
-
11:24MRGYO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 484 adet işlem