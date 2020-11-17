***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 11:20
***CUSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CUSAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CUSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888840
BIST
12:411.279
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -14,39
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:417,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7643
En Düşük
7,6843
12:419,2189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0752
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2189
En Düşük
9,1109
12:41470,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,86
|Açılış
|: 470,83
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
471,01
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:41
|SAFKR
|7,92
|84.170.317
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.582.571
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|46.011.360
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,69
|2.415.834.042
|% -2,91
|
|KRDMD
|4,28
|669.086.422
|% -2,28
|
|AKBNK
|6,09
|595.012.254
|% -3,49
|
|EKGYO
|1,91
|591.131.620
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,78
|542.162.847
|% -2,80
|
|EKGYO
|1,91
|591.131.620
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,78
|542.162.847
|% -2,80
|
|KRDMD
|4,28
|669.086.422
|% -2,28
|
|SKBNK
|1,49
|178.351.678
|% -1,97
|
|ODAS
|3,53
|401.061.695
|% 1,44
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7616
|7,7643
|% 0,75
|
|Euro
|9,2141
|9,2189
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,2154
|10,2666
|% 0,71
|
|Frank
|8,4713
|8,5224
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0583
|2,0686
|% 0,41
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|2,63
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.173
|4,00
|
|Tam
|3.112
|3.190
|6,27
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|3,03
|
|Çeyrek
|754
|772
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|0,30
|