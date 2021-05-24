***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2021 , 30.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKarden Partners Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.04.2021Tescil Tarihi24.05.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.05.2021 - Sayı:10333Açıklamalar01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yüretesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937491BIST