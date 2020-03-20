***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı İlanı ve Bilgilendirme DökümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.03.2020Genel Kurul Tarihi 22.04.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe AVCILARAdres Double Tree Hilton Oteli Cihangir Mah. D-100 Güney Yan Yolu No: 289Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,3 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,4 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2019 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2019 faaliyet yılı için hazırlanan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Güncellenen Kar Dağıtım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince onaya sunulması,8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan 4.6.2. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yer verilen Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,10 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,12 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümünde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - 2020 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,17 - Dilek ve Öneriler,18 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Cagrı Ilanı Gundem ve Vekaletname 2019.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarBugün gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Şirketimiz 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14:00'de, Double Tree Hilton Oteli Cihangir Mah. D-100 Güney Yan Yolu No: 289 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Çağrı İlanı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831001BIST