***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.03.2021Genel Kurul Tarihi 28.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYLİKDÜZÜAdres Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:153 Beylikdüzü/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,3 - 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,4 - 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2020 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2020 faaliyet yılı için hazırlanan kar dağıtımı önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Görev süreleri sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan 4.6.2. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yer verilen Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,9 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,11 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kad hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümünde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - 2021 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,16 - Dilek ve Öneriler,17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Çağrı İlan Metni 2020.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi 2020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2020.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931810BIST