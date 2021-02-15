***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.02.2021 14:59
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2021
Açıklamalar
Ekte yer alan Gelir Tablosu 2020 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909629
BIST
15:141.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,72
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:146,9699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0658
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:148,4579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0681
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:14408,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,98
|Açılış
|: 408,08
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:14
|VAKFN
|12,32
|12.433.549
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,30
|2.125.736.801
|% 0,76
|
|SASA
|37,52
|1.458.941.219
|% 9,01
|
|THYAO
|12,28
|965.857.240
|% 2,33
|
|TCELL
|16,97
|627.581.872
|% 1,80
|
|GARAN
|9,99
|582.492.721
|% 0,71
|
|GSDHO
|2,73
|328.905.472
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|248.103.701
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,54
|247.241.172
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,44
|138.391.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,91
|264.896.365
|% 1,04
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9666
|6,9699
|% -0,94
|
|Euro
|8,4542
|8,4579
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,6644
|9,7128
|% -0,53
|
|Frank
|7,7929
|7,8398
|% -0,81
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% -0,92
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,83
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.703
|2.771
|-23,91
|
|Yarım
|1.306
|1.341
|-11,57
|
|Çeyrek
|655
|670
|-5,79
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|0,93
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KCHOL, KRDMD
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15:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, INVEO, IZMDC, IDGYO, MZHLD, VAKFN, VERUS, SERVE, DIRIT, SAYAS
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15:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, IDEAS
-
15:29
ATSYH, DIRIT, NIBAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:29
KRGYO, EKIZ, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında