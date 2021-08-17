***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 09:18
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021-30/06/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Ekte yer alan Gelir Tablosu 2021 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958523
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
0
En Düşük
0
18:058,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,4900
En Düşük
8,4381
18:059,9739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0025
En Düşük
9,9460
18:05489,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,15
|Açılış
|: 488,33
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
488,96
En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSEN
|13,18
|50.552.997
|% 0,00
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% 0,00
|
|COSMO
|10,81
|871.991
|% 0,00
|
|EUYO
|3,63
|1.406.287
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|26.809.259
|% 0,00
|
|AKSEN
|13,18
|50.552.997
|% 0,00
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% 0,00
|
|COSMO
|10,81
|871.991
|% 0,00
|
|EUYO
|3,63
|1.406.287
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|26.809.259
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 0,00
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4729
|8,4764
|% 0,27
|
|Euro
|9,9720
|9,9813
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6658
|11,7243
|% -0,02
|
|Frank
|9,2446
|9,3003
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2524
|2,2637
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,27
|
|Altın Gr.
|488
|489
|2,64
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,04
|
|B. Petrol
|69,39
|69,39
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 56 artarak (% 0.48 ) 1, 570
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 767.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem