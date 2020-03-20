***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 20.03.2020 tarihli toplantısında Şirket'in mevcut kâr dağıtım politikasında 2019 faaliyet yılı sonuna kadar hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %30'unu pay sahiplerine nakit olarak dağıtılması öngörülmüş olup 2020 faaliyet yılı ve izleyen yıllara ilişkin dağıtılabilir asgari bir oran belirtilmemiş olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı hükümlerine uyumluluğun artırılması amacıyla güncellenen ekte yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" nın gerçekleşecek ilk Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830936BIST