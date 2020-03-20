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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

20.03.2020 09:48
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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

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Kar Dağıtım Politikası

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 20.03.2020 tarihli toplantısında Şirket'in mevcut kâr dağıtım politikasında 2019 faaliyet yılı sonuna kadar hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %30'unu pay sahiplerine nakit olarak dağıtılması öngörülmüş olup 2020 faaliyet yılı ve izleyen yıllara ilişkin dağıtılabilir asgari bir oran belirtilmemiş olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı hükümlerine uyumluluğun artırılması amacıyla güncellenen ekte yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" nın gerçekleşecek ilk Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830936


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Altın Gr. 315 315 5,01  
Cumhuriyet 2.093 2.124 20,00  
Tam 2.086 2.140 32,53  
Yarım 1.008 1.035 15,74  
Çeyrek 506 518 7,87  
Gümüş.Ons 12,82 12,87 0,73  
Gümüş Gr. 2,68 2,69 0,14  
B. Petrol 30,41 30,41 1,94  
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