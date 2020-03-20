***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
20.03.2020 09:48
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 20.03.2020 tarihli toplantısında Şirket'in mevcut kâr dağıtım politikasında 2019 faaliyet yılı sonuna kadar hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %30'unu pay sahiplerine nakit olarak dağıtılması öngörülmüş olup 2020 faaliyet yılı ve izleyen yıllara ilişkin dağıtılabilir asgari bir oran belirtilmemiş olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı hükümlerine uyumluluğun artırılması amacıyla güncellenen ekte yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" nın gerçekleşecek ilk Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830936
BIST
12:4187.602
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 2.406,35
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
12:416,5046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0397
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
12:416,9811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0202
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
12:41315,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 5,05
|Açılış
|: 315,07
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|3.116.411
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|1.731.097
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|614.037
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|BOLUC
|3,12
|6.410.518
|% -2,50
|
|GARAN
|7,75
|349.449.491
|% 2,24
|
|THYAO
|8,14
|224.117.519
|% 2,52
|
|ASELS
|21,60
|221.391.156
|% 2,37
|
|TSPOR
|2,19
|138.202.981
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,10
|126.414.819
|% 8,39
|
|ODAS
|1,24
|90.858.679
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,19
|138.202.981
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|116.218.762
|% 2,11
|
|GARAN
|7,75
|349.449.491
|% 2,24
|
|ISFIN
|3,10
|126.414.819
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6469
|7,6852
|% 2,04
|
|Frank
|6,6108
|6,6506
|% 0,00
|
|Riyal
|1,7243
|1,7330
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.507
|35,13
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,01
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.086
|2.140
|32,53
|
|Yarım
|1.008
|1.035
|15,74
|
|Çeyrek
|506
|518
|7,87
|
|Gümüş.Ons
|12,82
|12,87
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|2,68
|2,69
|0,14
|
|B. Petrol
|30,41
|30,41
|1,94
|