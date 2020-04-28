***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2020 14:45
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Sayın Murat Ruhi Çuhadaroğlu'nu Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Halil Nejat Çuhadaroğlu'nu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840762
BIST
16:01101.782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 514,82
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:016,9998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9799
16:017,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0379
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:01385,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 385,17
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|26,62
|80.972.370
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.194.926
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.729.493
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|618.482
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,24
|788.191.484
|% 2,54
|
|GARAN
|8,48
|725.475.855
|% 1,44
|
|THYAO
|10,82
|553.940.622
|% 0,00
|
|ASELS
|27,52
|422.784.395
|% 0,15
|
|ODAS
|1,72
|310.563.397
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|310.563.397
|% 3,61
|
|ECILC
|5,24
|788.191.484
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,13
|185.881.308
|% 0,47
|
|GARAN
|8,48
|725.475.855
|% 1,44
|
|AVOD
|2,50
|196.112.579
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7107
|8,7544
|% 0,61
|
|Frank
|7,1636
|7,2068
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,04
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.531
|2.585
|-2,00
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,27
|23,27
|0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 422, 17 artarak (% 0.44 ) 95, 364
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, VANGD, HALKS, ETILR, IZTAR, EGCYO, EGCEY, EKIZ, ALYAG, SALIX
-
16:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, YBTAS, BMELK
-
16:14
PINSU, BOSSA, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:14
ARMDA, DARDL, IHGZT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında