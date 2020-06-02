***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 15:03
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Covid-19 salgını kapsamında belirli sayıda personelimiz için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ilgili kuruma yapılan başvurusu onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848514
BIST
16:17107.775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 508,37
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:176,7293
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0807
|Açılış
|: 6,7800
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|Önceki Kapanış
|: 6,8530
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6,8221
En Düşük
6,7176
16:177,5217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
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|Açılış
|: 7,5600
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|Önceki Kapanış
|: 7,6000
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En Düşük
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16:17376,56
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|: -1,15%
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|Açılış
|: 376,56
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|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,53
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.375.414
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.535.701
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.257.937
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,27
|36.488.754
|% -6,87
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,46
|1.345.112.976
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,74
|988.592.044
|% 8,07
|
|GARAN
|8,03
|871.083.694
|% 0,37
|
|THYAO
|12,64
|633.783.847
|% -0,94
|
|TUPRS
|89,25
|446.312.537
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,74
|988.592.044
|% 8,07
|
|MNDRS
|2,40
|380.642.683
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,39
|321.143.732
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,29
|162.816.261
|% 1,57
|
|AFYON
|3,00
|332.291.779
|% 6,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4265
|8,4688
|% -0,61
|
|Frank
|6,9683
|7,0103
|% -1,26
|
|Riyal
|1,7894
|1,7984
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|4,65
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.551
|-14,00
|
|Tam
|2.519
|2.549
|-32,30
|
|Yarım
|1.229
|1.248
|-15,80
|
|Çeyrek
|615
|624
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,89
|38,89
|0,57
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