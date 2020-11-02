***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.07.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 02.11.2020 tarihinde (bugün) yapılan toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi hükmü çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği görevini üstlenen Sn. Burcu NERGİZ'in görevinden ayrılması nedeniyle yerine, Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sn. Cihan KURT'un Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak, Sn. Firuze ÇAKIROĞLU'nun Yatırımcı İlişkileri Bölümu Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885383BIST