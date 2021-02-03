***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında:İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş GYO) ve Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (NEF) ortaklığında İstanbul'da hayata geçirilen İnistanbul Projesi'nin alt yüklenicisi olan Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. (Sera Yapı) ile bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. (Çuhadaroğlu Alüminyum) arasında 08.02.2018 tarihinde imzalanan 3. ve 4. Etap Giydirme Cephe Kaplama İşleri Sözleşmesi gereğince Çuhadaroğlu Alüminyum'un tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği, projenin tamamlandığı ve tamamlanan projede sosyal yaşamın başladığı,İş GYO ve NEF'in Alt Yüklenicisi olan Sera Yapı'nın İnistanbul Projesi ile ilgili Çuhadaroğlu Alüminyum'a olan 744.505 USD ve 3.889.213 TL tutarındaki borcunu ödeyememesi üzerine Çuhadaroğlu Alüminyum tarafından İş GYO ve NEF'in alt yüklenicisi Sera Yapı aleyhine yasal takip başlatıldığı, yasal takip sürecinde üst işverenlerden NEF'in, Sera Yapı'nın 12.500.000 TL tutarındaki borcunu üstlendiği ve bu kapsamda Çuhadaroğlu Alüminyum, NEF ve Sera Yapı arasında 01.10.2019 tarihli protokol imzalandığı,NEF'in protokol kapsamındaki borcun 4.000.000 TL'lik kısmını ödediği ancak Çuhadaroğlu Alüminyum tarafından yapılan yazılı ve sözlü tüm bildirimlere rağmen kalan 8.500.000 TL'lik borcun ödemesini gerçekleştirmediği,NEF'in protokol kapsamındaki borcunu ödememesi üzerine Çuhadaroğlu Alüminyum tarafından İstanbul 33. İcra Müdürlüğü 2020/2520 Esas Sayılı dosyası ile NEF aleyhine yasal takip başlatıldığı fakat NEF'in protokol kapsamındaki borcundan kaynaklı başlatılan takibe haksız ve kötü niyetli olarak itiraz etmesi üzerine takibin durdurulduğu ve bu gelişme üzerine Çuhadaroğlu Alüminyum tarafından 8.500.000 TL alacağın tahsili ile ilgili olarak İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/205 Esas Sayılı dosya ile 03.04.2020 tarihinde dava açıldığı belirtilmiştir.Bugün (03.02.2021) İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme NEF'in itirazını haksız bulmuştur. Mahkeme tarafından NEF'in 8.500.000 TL'lik asıl alacak ve buna işlemiş 26.722,60 TL'lik faiz itirazının iptaline, icra takibinin devamına, ayrıca itirazın haksız olması nedeniyle söz konusu tutarların %20'si üzerinden hesaplanan 1.705.344,52 TL icra inkar tazminatının NEF'ten alınarak Çuhadaroğlu Alüminyum'a verilmesine, istinaf yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907303BIST