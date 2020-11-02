***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoCihan KURT Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 02.11.2020 0212 224 20 20 cihan_kurt@cuhadaroglu.com SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme, Türev Araçlar 206649, 700978, 601521, 304248Firuze ÇAKIROĞLU Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 02.11.2020 0212 224 20 20 firuze_cakiroglu@cuhadaroglu.com - -Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKENAN ARACI Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür -GÖKHAN ATSIZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Satınalma Yöneticisi, Satınalma Müdürü -ÇETİN GÜRDAL Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı Ortaklık) Üst Düzey Yönetici Planlama ve Koordinasyon Müdürü (Bağlı Ortaklık), Projeler Koordinatörü (Bağlı Ortaklık) -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885385BIST