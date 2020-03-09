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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.03.2020 19:50
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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2020
Karar Sayısı
05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimize ait 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun, KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş bir önceki dönem ile karşılaştırmalı konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosu ve bunlara ait açıklamaları içeren Dipnotlar ("Finansal Raporlar") ile ilgili döneme ait II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kurul İlke Kararında belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanmış Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) raporlarını içeren Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
- Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Raporlar ile Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Raporlar'ın konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketin aktifi, pasifi, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun Şirket faaliyetlerinin gelişimini ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Abdullah Günhan AKSOY
Denetim Komitesi Başkanı
Rahime Alev DUMANLI
Denetim Komitesi Üyesi
Kenan ARACI
Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825832


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Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
Gümüş.Ons 17,01 17,04 -0,31  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 -0,05  
B. Petrol 36,03 36,03 -9,24  
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