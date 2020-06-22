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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

22.06.2020 09:43
GÜNCEL HABERLER



***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
GGK - Yıldızlar Adi Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

"Finanskent BDDK" projesi kapsamında GGK - Yıldızlar Adi Ortaklığı taahhüdü altında yapımı devam eden "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada 2 Parsel İkmal İnşaatı İşi - Dış Cephe Kaplama İmalatları" yapımına yönelik Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalanmak üzere görüşmelere başlanmıştır. Görüşme sonucu tahmini bir ay içerisinde sonuçlanacak olup gelişmeler hakkında kamuoyu aydınlatılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852217


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FORMT 3,69 2.201.203 % 9,82  
DGKLB 2,26 79.687.955 % 9,71  
ULAS 4,10 5.923.444 % 9,04  
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Frank 7,1753 7,2185 % 0,23  
Riyal 1,8195 1,8286 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 3,43  
Altın Gr. 384 384 0,22  
Cumhuriyet 2.495 2.509 22,40  
Tam 2.560 2.572 21,00  
Yarım 1.248 1.258 11,20  
Çeyrek 626 630 5,60  
Gümüş.Ons 17,82 17,85 0,23  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 0,05  
B. Petrol 42,34 42,34 0,15  
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