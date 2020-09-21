***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
21.09.2020 13:49
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Sözleşme imzalanmadığı için belirlenmemiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
17.09.2020 tarihli özel durum açıklamasında Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "IUFM Ziraat Bankası Projesi Podyum Cepheleri" projesi kapsamında cephe işlerinin yapımı için görüşmelere başladığı belirtilmiş olup henüz yazılı olarak sözleşme imzalanmadığı için işin başlama tarihi ve bedeli tam olarak belirlenmemiştir. Görüşmeler ile ilgili gelişmeler olması durumunda özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875892
BIST
14:021.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,85
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
14:027,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0516
|Açılış
|: 7,6310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6071
En Düşük
7,5393
14:028,9690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
14:02472,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,57
|Açılış
|: 472,37
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler14:01
|EGPRO
|21,34
|7.127.638
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|7.154.017
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.461.075
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.931.911
|% -7,87
|
|ARMDA
|85,50
|12.221.528
|% -6,35
|
|DOBUR
|19,19
|47.509
|% -5,65
|
|SISE
|6,50
|766.789.253
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,28
|639.368.562
|% 1,23
|
|RTALB
|53,35
|338.339.823
|% 5,02
|
|GARAN
|6,57
|284.644.225
|% -1,35
|
|PETKM
|4,35
|261.929.440
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,28
|639.368.562
|% 1,23
|
|SISE
|6,50
|766.789.253
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,75
|145.744.541
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,34
|176.535.749
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,54
|93.930.709
|% 0,65
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6038
|7,6064
|% 0,67
|
|Euro
|8,9651
|8,9690
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7486
|9,7975
|% 0,19
|
|Frank
|8,2910
|8,3409
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0216
|2,0317
|% 0,66
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,00
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.124
|3.202
|-14,64
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-7,08
|
|Çeyrek
|757
|774
|-3,54
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,82
|