***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAlucoreks Alüminyum A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıBulunmamaktadır.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki PayıBulunmamaktadır.İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih12/04/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz ile Alucoreks Almüminyum A.Ş. arasında bugün (12.04.2021) 4.250 Ton alüminyum biyet (yarı mamul alüminyum kütük) satışı anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre söz konusu miktarın satışı 2021 sonuna kadar aylık eşit miktarlarda gerçekleştirilecektir. Satış fiyatı "değişken LME(Londra Metal Borsası) fiyatı + prim"esasına göre belirlenmiştir. Toplam satış tutarının güncel LME fiyatına göre tutarı yaklaşık 11.560.000 USD'dir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926507BIST