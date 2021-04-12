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***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

12.04.2021 09:22



***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Alucoreks Alüminyum A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Bulunmamaktadır.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/04/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

Şirketimiz ile Alucoreks Almüminyum A.Ş. arasında bugün (12.04.2021) 4.250 Ton alüminyum biyet (yarı mamul alüminyum kütük) satışı anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre söz konusu miktarın satışı 2021 sonuna kadar aylık eşit miktarlarda gerçekleştirilecektir. Satış fiyatı "değişken LME(Londra Metal Borsası) fiyatı + prim"esasına göre belirlenmiştir. Toplam satış tutarının güncel LME fiyatına göre tutarı yaklaşık 11.560.000 USD'dir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926507


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