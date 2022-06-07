***DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.06.2022 18:56
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DAGHL.E payları 08/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/07/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035518
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
18:0516,7759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2025
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7789
En Düşük
16,5644
18:0518,0168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2753
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0226
En Düşük
17,7366
18:05998,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 17,29
|Açılış
|: 998,05
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|INTEM
|62,70
|23.586.106
|% 10,00
|
|QUAGR
|29,70
|123.489.732
|% 10,00
|
|MZHLD
|87,85
|12.397.435
|% 9,95
|
|RYSAS
|9,07
|40.278.257
|% 9,94
|
|TOASO
|73,35
|1.686.000.731
|% -6,86
|
|UFUK
|42,46
|753.416
|% -5,18
|
|KAPLM
|59,65
|4.128.448
|% -4,86
|
|RODRG
|16,14
|2.719.260
|% -4,50
|
|DOKTA
|25,10
|2.691.378
|% -4,42
|
|THYAO
|48,46
|6.685.660.060
|% 1,25
|
|SISE
|23,08
|3.043.998.577
|% 5,48
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% -1,81
|
|SAHOL
|21,18
|2.099.253.223
|% 1,15
|
|GARAN
|15,65
|1.887.928.317
|% -3,04
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% -1,05
|
|DOHOL
|4,25
|1.150.540.545
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,88
|1.243.643.040
|% -2,01
|
|KARSN
|7,28
|1.508.279.129
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7664
|16,7759
|% 1,22
|
|Euro
|17,9759
|18,0168
|% 1,55
|
|Sterlin
|21,0449
|21,1505
|% 1,72
|
|Frank
|17,1506
|17,2539
|% 0,94
|
|Riyal
|4,4546
|4,4770
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|10,12
|
|Altın Gr.
|998
|998
|16,92
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
-
17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
-
17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940