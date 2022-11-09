***DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.11.2022 09:16
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E %177,77777 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 11,902 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078460
BIST
13:254.422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 61,24
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
13:2518,6046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0820
|Açılış
|: 18,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
13:2518,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
13:251.020,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.020,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ODAS
|9,79
|1.602.567.647
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|132.395.028
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.819.716
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.489.237
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,94
|124.026.942
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|55.200.767
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|58.118.537
|% -9,84
|
|ULAS
|7,31
|5.973.077
|% -9,64
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|113,20
|5.275.364.365
|% 0,18
|
|EREGL
|36,14
|2.795.377.595
|% 1,12
|
|TTKOM
|13,85
|2.532.101.748
|% 1,09
|
|TCELL
|31,84
|2.271.965.496
|% 8,30
|
|ASELS
|36,90
|2.186.683.230
|% 1,99
|
|EKGYO
|5,15
|1.221.532.038
|% -0,96
|
|TTKOM
|13,85
|2.532.101.748
|% 1,09
|
|ODAS
|9,79
|1.602.567.647
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,19
|333.593.174
|% 3,79
|
|TSKB
|3,16
|433.962.762
|% 1,28
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6019
|18,6046
|% 0,44
|
|Euro
|18,6919
|18,7083
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,2130
|21,3194
|% -0,47
|
|Frank
|18,8031
|18,9164
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9331
|4,9579
|% 0,37
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-6,72
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.781
|6.884
|115,00
|
|Tam
|6.817
|6.867
|-21,00
|
|Yarım
|3.322
|3.357
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|-0,43
|