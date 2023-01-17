***DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.01.2023 18:28
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DAGHL.E payları 18/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102856
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 107,36
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
18:0520,2848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0480
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
18:051.155,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,90
|Açılış
|: 1.155,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|20,46
|32.051.952
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.240.901
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.293.906
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.916.526
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|112.490.951
|% 9,98
|
|POLTK
|1.512,00
|89.665.922
|% -7,80
|
|UZERB
|175,00
|1.948.206
|% -6,91
|
|ATSYH
|111,00
|3.091.287
|% -6,57
|
|MSGYO
|6,95
|53.662.039
|% -6,46
|
|DIRIT
|6,60
|524.017
|% -5,71
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 2,08
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 5,42
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,62
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7892
|18,7929
|% 0,04
|
|Euro
|20,2755
|20,2848
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,9833
|23,0986
|% 0,62
|
|Frank
|20,3184
|20,4408
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9880
|5,0130
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.839
|7.904
|4,00
|
|Yarım
|3.820
|3.868
|2,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.934
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,51
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA