***DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
20.05.2020 18:15
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Dagi Yatırım Holding A.Ş (DAGHL) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DAGHL payında 21/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
DAGHL payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 20/08/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846000
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0564
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,88
|Açılış
|: 381,80
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2865
|8,3280
|% 0,18
|
|Frank
|7,0146
|7,0568
|% 1,04
|
|Riyal
|1,8038
|1,8129
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|2,32
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.505
|8,40
|
|Tam
|2.543
|2.570
|8,60
|
|Yarım
|1.241
|1.256
|4,20
|
|Çeyrek
|620
|628
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,51
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,33
|35,33
|0,68
|