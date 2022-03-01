***DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
01.03.2022 18:15
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirlerievesinde, Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 02/03/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Esalettin ÖZDEK
45112457
Abdulkadir ÖZDEK
43426758
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/04/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005912
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
18:0513,8836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0120
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,8979
En Düşük
13,8549
18:0515,5009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0059
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,5206
En Düşük
15,4533
18:05868,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 18,29
|Açılış
|: 868,31
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
870,66
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
|
|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8819
|13,8836
|% -0,09
|
|Euro
|15,4437
|15,5009
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,4368
|18,5292
|% -0,52
|
|Frank
|15,0558
|15,1465
|% 0,05
|
|Riyal
|3,6927
|3,7112
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|34,12
|
|Altın Gr.
|868
|868
|17,73
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,48
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,43
|
|B. Petrol
|106
|106
|7,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
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17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
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17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem