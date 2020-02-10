***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:37
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818004
BIST
17:38117.883
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -3.132,42
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:386,0210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:386,5871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:38304,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,85
|Açılış
|: 304,59
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.908.260
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.633.067
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,50
|950.984.136
|% 10,41
|
|ALCTL
|18,00
|69.559.543
|% 9,22
|
|TRCAS
|3,68
|117.279.058
|% 9,20
|
|DOKTA
|47,20
|65.151.641
|% -13,31
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|BURVA
|14,50
|162.408
|% -11,04
|
|GYHOL
|25,98
|10.324.585
|% -11,03
|
|LINK
|29,92
|4.158.405
|% -10,15
|
|THYAO
|13,95
|1.971.686.472
|% -3,59
|
|TSPOR
|3,50
|950.984.136
|% 10,41
|
|PETKM
|3,93
|642.108.147
|% -4,38
|
|ASELS
|23,72
|593.992.557
|% -3,03
|
|KRDMD
|2,80
|574.421.751
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,22
|416.299.124
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,50
|950.984.136
|% 10,41
|
|EKGYO
|1,63
|397.764.773
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,80
|574.421.751
|% -4,44
|
|ODAS
|2,10
|414.649.522
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7606
|7,7995
|% 0,41
|
|Frank
|6,1294
|6,1663
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5994
|1,6074
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,13
|
|Altın Gr.
|305
|305
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,83
|53,83
|-0,62
|