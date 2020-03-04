***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 13:25
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824141
BIST
14:44112.566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.358,31
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.717
En Düşük
110.678
14:446,0795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0241
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
14:446,7818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0441
|Açılış
|: 6,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
14:44321,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,44
|Açılış
|: 321,32
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|3,27
|20.778.901
|% 17,63
|
|OZBAL
|2,07
|12.073.508
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.268.163
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|KSTUR
|30,40
|44.625
|% 9,27
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|SAMAT
|2,25
|5.865.884
|% -5,06
|
|UFUK
|4,05
|53.545
|% -4,71
|
|ASELS
|31,18
|1.043.413.561
|% 2,30
|
|THYAO
|11,99
|704.722.196
|% -1,88
|
|KARSN
|1,96
|475.141.045
|% 3,16
|
|GARAN
|10,51
|389.211.644
|% 3,14
|
|HALKB
|6,50
|295.558.169
|% 0,15
|
|KARSN
|1,96
|475.141.045
|% 3,16
|
|ODAS
|2,17
|236.544.936
|% -0,46
|
|ADESE
|1,54
|148.654.901
|% -1,28
|
|YKBNK
|2,61
|248.863.187
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,51
|137.676.897
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7540
|7,7928
|% -0,49
|
|Frank
|6,3364
|6,3746
|% -0,38
|
|Riyal
|1,6163
|1,6244
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|7,24
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,83
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,91
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,45
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,30
|52,30
|0,44
|