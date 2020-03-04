***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 16:15
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824189
BIST
16:27111.806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 599,03
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
16:276,0971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0065
|Açılış
|: 51,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 51,8600
|
6,1430
En Düşük
6,0637
16:276,7826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0433
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5900
|
6,8556
En Düşük
6,7687
16:273,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,00
|Açılış
|: 3,37
|
|Önceki Kapanış
|: 3,37
|
3,42
En Düşük
3,36
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|4,96
|22.964.445
|% 18,66
|
|OZBAL
|2,07
|15.251.274
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.526.648
|% 14,84
|
|YKGYO
|3,13
|32.174.711
|% 12,59
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|PKENT
|175,00
|53.703
|% -7,31
|
|SAMAT
|2,20
|7.003.292
|% -7,17
|
|DYOBY
|5,31
|98.386.321
|% -5,52
|
|SONME
|5,79
|6.638.646
|% -5,24
|
|ASELS
|30,18
|1.425.115.767
|% -0,98
|
|THYAO
|11,87
|904.085.200
|% -2,86
|
|KARSN
|1,92
|530.368.944
|% 1,05
|
|GARAN
|10,44
|520.410.630
|% 2,45
|
|HALKB
|6,35
|358.635.585
|% -2,16
|
|KARSN
|1,92
|530.368.944
|% 1,05
|
|ODAS
|2,12
|304.142.271
|% -2,75
|
|EKGYO
|1,49
|195.183.995
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|301.282.035
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,34
|148.132.743
|% -2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7901
|7,8292
|% -0,03
|
|Frank
|6,3438
|6,3820
|% -0,26
|
|Riyal
|1,6198
|1,6279
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|6,88
|
|Altın Gr.
|323
|323
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.139
|2.171
|38,00
|
|Tam
|2.130
|2.183
|39,86
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|19,28
|
|Çeyrek
|516
|528
|9,64
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,53
|52,53
|0,67
|