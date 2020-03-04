***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 16:53
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824237
BIST
17:17111.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 273,33
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:176,0968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0068
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:176,7705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0554
|Açılış
|: 6,7710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7668
17:17321,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,72
|Açılış
|: 321,59
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.290.634
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|45.967.399
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.230.521
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.756.914
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,20
|7.676.751
|% -7,17
|
|SONME
|5,77
|6.828.763
|% -5,56
|
|SAYAS
|3,25
|2.350.395
|% -5,25
|
|RHEAG
|1,99
|8.246.910
|% -5,24
|
|ASELS
|30,04
|1.585.477.744
|% -1,44
|
|THYAO
|11,85
|958.005.786
|% -3,03
|
|GARAN
|10,49
|563.874.781
|% 2,94
|
|KARSN
|1,91
|539.541.072
|% 0,53
|
|HALKB
|6,36
|380.969.979
|% -2,00
|
|KARSN
|1,91
|539.541.072
|% 0,53
|
|ODAS
|2,11
|333.732.551
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,49
|204.605.046
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|324.848.183
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,34
|166.133.150
|% -2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7914
|7,8305
|% -0,01
|
|Frank
|6,3387
|6,3769
|% -0,34
|
|Riyal
|1,6194
|1,6275
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,00
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.122
|2.175
|31,27
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|15,13
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,56
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|52,61
|52,61
|0,75
|
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