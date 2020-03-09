***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 15:24
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825415
BIST
15:15104.871
En Yüksek
|Değişim
|: -4,32%
|| -4.729,52
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.555
15:156,1182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,1190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:156,9791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0948
|Açılış
|: 6,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:15330,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,57
|Açılış
|: 330,29
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.629.966
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ADBGR
|7,04
|9.593.371
|% 9,15
|
|ARMDA
|24,20
|8.825.300
|% 8,52
|
|OZBAL
|2,24
|30.733.816
|% 4,19
|
|OYAYO
|6,61
|6.526.111
|% -14,93
|
|VAKKO
|5,27
|38.464.115
|% -12,60
|
|ARSAN
|4,36
|13.463.552
|% -12,45
|
|BURCE
|7,03
|5.655.223
|% -10,79
|
|TGSAS
|4,85
|2.002.608
|% -10,35
|
|THYAO
|10,77
|634.579.880
|% -3,32
|
|ASELS
|28,42
|448.811.339
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|218.531.495
|% -4,79
|
|TUPRS
|93,10
|180.653.835
|% -1,74
|
|YKBNK
|2,31
|165.947.425
|% -4,94
|
|IHLGM
|1,30
|105.805.970
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|165.947.425
|% -4,94
|
|ODAS
|1,98
|121.886.420
|% -4,35
|
|THYAO
|10,77
|634.579.880
|% -3,32
|
|KARSN
|1,79
|99.658.394
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9865
|8,0266
|% 0,97
|
|Frank
|6,5718
|6,6114
|% 1,76
|
|Riyal
|1,6249
|1,6330
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|2,83
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|17,29
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|8,37
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,18
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|-9,72
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