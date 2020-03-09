***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 17:05
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825664
BIST
17:25103.578
En Yüksek
|Değişim
|: -5,49%
|| -6.022,43
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:256,1267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,1240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:256,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1087
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:25328,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,19
|Açılış
|: 328,92
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,75
|72.770.972
|% 5,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|ARSAN
|4,10
|17.421.327
|% -17,67
|
|TUCLK
|4,63
|23.712.423
|% -15,20
|
|UTPYA
|4,27
|6.138.266
|% -15,11
|
|TGSAS
|4,60
|2.693.264
|% -14,97
|
|OYAYO
|6,61
|6.673.877
|% -14,93
|
|THYAO
|10,52
|943.480.156
|% -5,57
|
|ASELS
|27,52
|816.122.706
|% -7,77
|
|GARAN
|9,36
|386.538.059
|% -6,68
|
|TUPRS
|93,25
|251.136.271
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,28
|249.092.458
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,26
|178.987.595
|% -3,08
|
|ODAS
|1,86
|216.059.154
|% -10,14
|
|KARSN
|1,66
|188.026.740
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,28
|249.092.458
|% -6,17
|
|THYAO
|10,52
|943.480.156
|% -5,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0034
|8,0435
|% 1,18
|
|Frank
|6,5675
|6,6071
|% 1,69
|
|Riyal
|1,6258
|1,6340
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,87
|
|Altın Gr.
|328
|328
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.211
|10,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|8,56
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|4,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|37,09
|37,09
|-8,18
|