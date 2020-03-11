DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8898
|7,9293
|% -0,47
|Frank
|6,5356
|6,5750
|% 0,19
|Riyal
|1,6308
|1,6390
|% -0,29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|14,48
|Altın Gr.
|328
|328
|1,91
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,16
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,02
|B. Petrol
|36,84
|36,84
|-0,38
Seans Raporu
- 11:04XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1968, 33 artarak (% 1.61 ) 123, 964
- 11:04 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, USAS, EKGYO
- 11:04XU100 Endeks 102, 605 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 1, 742.00 milyon TL de
- 11:04MGROS Yüzde 7.56 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 960 adet işlem
- 11:02KLNMA Yüzde 7.15 oranında artışla 32.06 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 125 adet işlem