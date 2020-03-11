***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:58
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826863
BIST
11:11101.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 838,27
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
11:116,1438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0127
|Açılış
|: 6,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
11:116,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
11:11328,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,46
|Açılış
|: 328,05
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,92
|68.554.139
|% 17,72
|
|DEVA
|9,56
|48.154.277
|% 15,32
|
|SELEC
|7,08
|22.235.467
|% 15,12
|
|RTALB
|2,19
|11.092.014
|% 14,06
|
|ECZYT
|10,43
|23.965.682
|% 13,49
|
|OYAYO
|4,78
|545.642
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|1.827.363
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,48
|286.578.563
|% -1,62
|
|THYAO
|10,01
|235.064.492
|% 0,40
|
|GARAN
|9,47
|125.395.336
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,43
|103.892.306
|% -7,13
|
|GSRAY
|2,46
|79.019.966
|% -4,28
|
|IHLGM
|1,18
|59.684.557
|% -0,84
|
|ODAS
|1,66
|65.424.178
|% -3,49
|
|EKGYO
|1,28
|45.617.376
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,30
|75.327.885
|% 1,77
|
|IHLAS
|0,66
|21.284.503
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9148
|7,9544
|% -0,16
|
|Frank
|6,5382
|6,5776
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6304
|1,6386
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|11,49
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|37,25
|37,25
|0,03
|